Более 300 сотрудников избирательной комиссии скончались в Индонезии — СМИ

Джакарта, , 13:49 — REGNUM Гибель более 300 сотрудников избирательной комиссии в Индонезии привлекла внимание не только национальной общественности в стране, но и зарубежных СМИ, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что американский новостной сайт CNN опубликовал отчет, связанный с гибелью сотрудников избирательной комиссии в Индонезии.

Согласно отчету CNN, всего в избирательной комиссии Индонезии числятся около 6 млн работников. По данным на 29−30 апреля 2019 года в Индонезии погибли 311 человек и еще 2 232 сотрудника заболели.

«Количество смертей во время всеобщих выборов в этом году стало для нас сюрпризом. Были и раньше смертельные случаи, связанные с работой, но не так много», — отметила представитель избирательной комиссии Эви Новида Гинтинг.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля 2019 года в Индонезии прошли всеобщие выборы. По результатам обработки 47% голосов на выборах в президенты страны лидирует действующий глава государства Джоко Видидо. Однако официальные итоги выборов будут объявлены не раньше 22 мая 2019 года.

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