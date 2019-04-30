Вторник, 30 Апреля 2019 года
13:47:05 МСК

В Крайстчерче после обнаружения подозрительного пакета задержан мужчина

Происшествия

Жители одного из районов были эвакуированы во время работы взрывотехников

Крайстчерч, Новая Зеландия, 30 апреля 2019, 13:25 — REGNUM  В новозеландском городе Крайстчерч, где всего шесть недель назад произошел крупный теракт, полиция была вновь поднята по тревоге. Группа военных взрывотехников обследовала пакет с предполагаемым взрывным устройством, передает канал n-tv 30 апреля.

Подозрительный пакет был обнаружен неподалеку от центра города. Полиция оцепила место, эвакуировала жителей близлежащих домов и вызвала взрывотехников. При этом был задержан 33-летний мужчина, мотивы его задержания не разглашаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Федеральное бюро расследований США заявило о предотвращении теракта в Калифорнии в конце апреля. Этот теракт должен был быть «местью» за нападение на мечети в Крайстчерче 15 марта.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калифорнии готовился теракт — как месть за атаку в Крайстчерче — ФБР

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антитеррор
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить