В Крайстчерче после обнаружения подозрительного пакета задержан мужчина

Крайстчерч, Новая Зеландия, , 13:25 — REGNUM В новозеландском городе Крайстчерч, где всего шесть недель назад произошел крупный теракт, полиция была вновь поднята по тревоге. Группа военных взрывотехников обследовала пакет с предполагаемым взрывным устройством, передает канал n-tv 30 апреля.

Подозрительный пакет был обнаружен неподалеку от центра города. Полиция оцепила место, эвакуировала жителей близлежащих домов и вызвала взрывотехников. При этом был задержан 33-летний мужчина, мотивы его задержания не разглашаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Федеральное бюро расследований США заявило о предотвращении теракта в Калифорнии в конце апреля. Этот теракт должен был быть «местью» за нападение на мечети в Крайстчерче 15 марта.

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