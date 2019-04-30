Ярославль, Ярославская область, 30 апреля 2019, 13:07 — REGNUM

В Ярославле выявили два подпольных зала игровых автоматов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области. Тайные игровые заведения были обнаружены в ходе совместного рейда прокуратуры и полиции в Кировском и Ленинском районе областного центра. В одном случае игровой зал был замаскирован под службу курьерской доставки, причем в первой комнате стояли игровые автоматы, а вторая была жилой.

Зал игровых автоматов
Зал игровых автоматов
Прокуратура ЯО

По результатам рейда изъято 50 игровых автоматов. По одному из фактов проверку проводит районный отдел областного управления Следственного комитета, по второму — райотдел полиции. Устанавливаются суммы незаконного дохода, полученного от игровой деятельности. Ведется розыск организаторов подпольных казино. Ход и результаты проверок находится на контроле прокуратуры Ярославской области.