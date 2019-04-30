Ярославль, Ярославская область, , 13:07 — REGNUM

В Ярославле выявили два подпольных зала игровых автоматов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области. Тайные игровые заведения были обнаружены в ходе совместного рейда прокуратуры и полиции в Кировском и Ленинском районе областного центра. В одном случае игровой зал был замаскирован под службу курьерской доставки, причем в первой комнате стояли игровые автоматы, а вторая была жилой.

Зал игровых автоматов Прокуратура ЯО

По результатам рейда изъято 50 игровых автоматов. По одному из фактов проверку проводит районный отдел областного управления Следственного комитета, по второму — райотдел полиции. Устанавливаются суммы незаконного дохода, полученного от игровой деятельности. Ведется розыск организаторов подпольных казино. Ход и результаты проверок находится на контроле прокуратуры Ярославской области.