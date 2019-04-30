Появилось видео с места крупного пожара на рынке в Пятигорске

Пятигорск, Ставропольский край, , 12:29 — REGNUM Крупный пожар, который произошёл утром 30 апреля на окраине города Пятигорска Ставропольского края, попал на видео. Кадры с места происшествия в сеть выложили очевидцы.

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https://www.instagram.com/p/Bw3qcjzF7-_/

На видео видно, как огромный столб чёрного, едкого дыма поднимается над горящим оптовым складом.

https://www.facebook.com/vesti.ru/videos/645922325851208/

Как сообщало ИА REGNUM, крупный пожар на окраине посёлка Горячеводский города Пятигорска возник сегодня утром, 30 апреля, в районе 501 км ФАД «Кавказ» напротив рынка «21 век». Возгорание произошло в строительном магазине с автомаслами. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи кв. м. Локализовать пожар огнеборцам удалось за два часа. По предварительным данным, пострадавших и погибших в результате ЧП нет.

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Добавим, что в районе пожара ограничено движение транспорта. ГИБДД предлагает автовладельцам воспользоваться альтернативным маршрутом через Пятигорск и по автодороге Р-217 в обход города.