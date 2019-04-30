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В здании Минэкономики Дагестана проходят обыски

Происшествия

На двое суток задержан министр экономики региона Осман Хазбулатов

Махачкала, 30 апреля 2019, 12:07 — REGNUM  Сотрудники полиции проводят обыски в здании министерства экономики Дагестана, сообщает 30 апреля РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве.

Отмечается, что на двое суток задержан министр экономики региона Осман Хазбулатов, он был снят с самолета, когда хотел покинуть республику. Возбуждено уголовное дело.

Более подробной информации не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее после обысков арестовали главу Бабаюртовского района Дагестана по делу о присвоении бюджетных средств на сумму более 2 млн рублей.

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Обыски и задержания в правительстве Дагестана
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