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Пожар в Пятигорске: движение по трассе «Кавказ» ограничено

Происшествия

Спасатели тушат пожар в районе рынка в Пятигорске

Пятигорск, Ставропольский край, 30 апреля 2019, 11:53 — REGNUM  Движение транспорта и пешеходов на 374-м километре автодороги «Кавказ» ограничено из-за крупного пожара в Пятигорске Ставропольского края, произошедшего утром 30 апреля. ГИБДД предлагает автовладельцам воспользоваться альтернативным маршрутом через Пятигорск и по автодороге Р-217 в обход города.

По уточненным данным ГУ МЧС по Ставропольскому краю, крупный пожар возник на окраине поселка Горячеводский Пятигорска в районе 501-го км ФАД «Кавказ» напротив рынка «21 век» в строительном магазине с автомаслами утром 30 апреля.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения огонь охватил площадь 2,4 тыс. кв. м.

Отметим, что за последние несколько месяцев это уже третий пожар на рынках города. В декабре 2018 года огонь охватил хозпостройки на рынке в Пятигорске. А в начале января на Верхнем рынке загорелся один из павильонов. В обоих случаях обошлось без жертв.

Читайте ранее в этом сюжете: В Пятигорске горит рынок: пожар охватил 2,4 тыс. кв.м

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