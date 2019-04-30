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В Китае гражданина Канады приговорили к смертной казни за наркотики

Происшествия

Также различные сроки получили граждане Мексики и США

Пекин, 30 апреля 2019, 11:48 — REGNUM  Суд в Китае приговорил к смертной казни гражданина Канады за производство и торговлю наркотиками, сообщает издание Global Times.

Суд в провинции Гуандун установил, что канадский гражданин совместно с жителем Китая организовал и управлял торговлей наркотическими веществами. Также различные сроки получили граждане Мексики и США.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, житель Канады был приговорен в 2018 году в Китае к 15 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Позже приговор, вынесенный в конце декабря, китайское правосудие сочло слишком «снисходительным» и заменило на смертную казнь.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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