В Китае гражданина Канады приговорили к смертной казни за наркотики

Пекин, , 11:48 — REGNUM Суд в Китае приговорил к смертной казни гражданина Канады за производство и торговлю наркотиками, сообщает издание Global Times.

Суд в провинции Гуандун установил, что канадский гражданин совместно с жителем Китая организовал и управлял торговлей наркотическими веществами. Также различные сроки получили граждане Мексики и США.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, житель Канады был приговорен в 2018 году в Китае к 15 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Позже приговор, вынесенный в конце декабря, китайское правосудие сочло слишком «снисходительным» и заменило на смертную казнь.

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