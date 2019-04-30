Москва, , 11:35 — REGNUM

В Москве на мусоросжигательном заводе нашли 14 гранат для подствольного гранатомёта, сообщает 30 апреля РИА Новости.

Находку обнаружили в контейнере на территории предприятия. Завод находится на Пехорской улице. В полиции пока не знают, как гранаты оказались на заводе. На место вызвали сапёров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве задержали двух мужчин, ставших участниками перестрелки в баре на Зеленском проспекте.

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Ранее в Оренбурге в жилом секторе обнаружили пять гранат времён Первой мировой войны.