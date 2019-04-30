Якутск, Якутия, , 11:27 — REGNUM

Военный суд в Якутске приговорил гражданина Киргизии за призывы к осуществлению террористической деятельности, сообщает пресс-служба ФСБ РФ по Якутии.

Отмечается, что подсудимый вербовал людей для участия в террористической деятельности, находясь в Якутии. Соответствующую противозаконную информацию он размещал на своих страницах в социальных сетях.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ «(Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма»). Более подробной информации не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд в Москве избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для задержанного ранее члена украинской экстремистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Игоря Пирожка.

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