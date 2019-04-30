В Чебоксарах осуждён мужчина, нападавший на женщин

Чебоксары, , 10:56 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор в отношении уроженца Азербайджана, которого обвинили в нападении на женщин. Суд признал его виновным, назначив шесть лет колонии строгого режима. Кроме того, в Шумерле под уголовное преследование попал 33-летний мужчина, ранее осуждённый за три изнасилования: его подозревают в очередном изнасиловании. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

В Чебоксарах осужден 51-летний уроженец Азербайджана, который нападал на женщин. В поле зрения правоохранителей он попал в феврале 2019 года после нападения на 56-летнюю женщину, совершённое в подъезде одного из домов по проспекту Ленина. По данным следствия, угрожая убийством, он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Женщина опознала злоумышленника. В ходе расследования, в том числе благодаря результатам генетической экспертизы, была установлена причастность обвиняемого к аналогичному преступлению, совершенному в Чебоксарах 30 января 2017 года в отношении 23-летней девушки.

«Он затащил её в деревянный туалет и под угрозой убийства совершил в отношении неё насильственный действия сексуального характера, после чего похитил золотые украшения и денежные средства на общую сумму более 21 тыс. рублей. Потерпевшая также его опознала», — сказал Олег Дмитриев.

Злоумышленник признал вину. Его обвинили в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ («насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством», — 2 эпизода) и п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабёж»). Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

В Шумерле возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя, которого подозревают в изнасиловании, совершённом 26 апреля 2019 года. Следствие полагает, что подозреваемый распивал спиртные напитки у своей знакомой, где также находилась её 51-летняя соседка.

«Когда та ушла к себе домой, он проследовал за ней, избил ее и изнасиловал. Потерпевшая сообщила о произошедшем в правоохранительные органы 28 апреля», — сказал Олег Дмитриев.

В следственном управлении отмечает, что подозреваемый в 2005 и 2011 годах привлекался к уголовной ответственности за ряд преступлений, в том числе три изнасилования, одно покушение на изнасилование, а также насильственные действия сексуального характера. Из мест лишения свободы он освободился в марте 2018 года и имеет непогашенную судимость. В связи с этими в органы и учреждения системы профилактики правонарушений будет внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению подозреваемым нового преступления.