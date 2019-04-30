Крупная авария с автобусом под Орлом: СК возбудил второе уголовное дело

Орел, , 10:55 — REGNUM Уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса, произошедшего в Орловской области в ночь на 30 апреля, возбудили следственные органы регионального СУ Следственного комитета. Дело возбуждено по п. 2 «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, авария произошла около 00:09 30 апреля на автодороге М-2 «Крым» в Орловской области: рейсовый автобус Yutong столкнулся с КамАЗом, которые двигался в том же направлении. От удара автобус перевернулся.

На момент аварии в автобусе находились 50 человек (граждане Украины). Три человека были доставлены в больницу. Ещё 30 медики оказали помощь без госпитализации.

Ранее УМВД по региону сообщил о возбуждении уголовного дела о нарушения правил дорожного движения. В СК сообщили, что руководством следственного управления перед прокурором инициирован вопрос о передаче данного дела из органов внутренних дел в следственные органы СК России по Орловской области для дальнейшего расследования.

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