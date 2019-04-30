Задержаны два участника перестрелки в московском баре

Москва, , 10:48 — REGNUM В Москве задержали двух мужчин, ставших участниками перестрелки в баре на Зеленском проспекте. Сообщает 30 апреля телеканал «РенТВ».

По предварительным данным, в баре отдыхала компания из четырёх человек и вела себя шумно. Сотрудник заведения попросил гостей покинуть заведение, те отказались и заявили, что не будут оплачивать счёт. В конфликт вступил другой посетитель, завязалась драка. Один из участников потасовки достал пистолет, выстрелил сначала в воздух, а после в сторону посетителя, заступившегося за персонал.

Мужчина получил ранение руки. Стрелявший и ещё один участник компании скрылись с места происшествия. Полиция проводит проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане неизвестный в маске устроил стрельбу в букмекерской конторе, расположенной в посёлке Манас Карабудахкентского района.

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