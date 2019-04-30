В Пятигорске горит рынок: пожар охватил 2,4 тыс. кв.м

Пятигорск, Ставропольский край, , 10:34 — REGNUM Крупный пожар произошел на рынке «XXI век» в Пятигорске Ставропольского края утром 30 апреля. По данным ГУ МЧС по региону, пожар произошел около 09:10 в одном из магазинов рядом с рынком.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения огонь охватил 2,4 тыс. кв. м, есть угроза распространения огня, сообщает МЧС.

В сети уже появилось видео пожара — видно, что огонь охватил несколько павильонов, валит густой черный дым.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 28 апреля в Воронежской области загорелся региональный распределительный центр «Магнит», огонь повредил здание на площади 42 тыс. кв. м — в региональном МЧС этот пожар назвали самым крупным техногенным пожаром в истории области.