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ВСУ за сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК

Происшествия

Жертв и разрушений нет

Соледар, ДНР, 30 апреля 2019, 10:27 — REGNUM  За минувшие сутки вооружённые формирования Украины восемь раз обстреляли территорию ДНР, сообщили 30 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На донецком направлении ВСУ выпустили две мины калибра 120 мм, а также применили гранатомёты РПГ, СПГ и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении украинские силовики использовали крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Донецкий аэропорт («Вольво-центр»), Александровка, Коминтерново, Саханка», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов мирные граждане и объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 11 единиц боеприпасов.

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Война в Донбассе
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