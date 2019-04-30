ВСУ за сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК

Соледар, ДНР, 30 апреля 2019, 10:27 — REGNUM За минувшие сутки вооружённые формирования Украины восемь раз обстреляли территорию ДНР, сообщили 30 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На донецком направлении ВСУ выпустили две мины калибра 120 мм, а также применили гранатомёты РПГ, СПГ и крупнокалиберное стрелковое оружие.
На мариупольском направлении украинские силовики использовали крупнокалиберное стрелковое оружие.
«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Донецкий аэропорт («Вольво-центр»), Александровка, Коминтерново, Саханка», — сказано в сообщении.
В результате обстрелов мирные граждане и объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.
Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 11 единиц боеприпасов.