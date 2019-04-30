В Хакасии на пожарах с начала года погибли 22 человека

Абакан, , 10:10 — REGNUM С начала 2019 года в Хакасии потушено 1070 пожаров. Погибли 22 человека, 15 травмированы, сообщили ИА REGNUM сегодня, 30 апреля, в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Наибольшее количество возгораний зарегистрировано в городах Абакане, Саяногорске, Черногорске, а также в Усть-Абаканском, Аскизском и Ширинском районах.

117 раз горели жилые дома, 67 раз — надворные постройки, 44 — бани, 39 — автомобили, 20 — дачные дома. Однако, по данным управления, чаще всего в Хакасии горит мусор. Зарегистрировано 418 таких возгораний. Также ликвидировано 146 палов растительности и 138 степных пожаров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хакасии с 25 марта по 12 мая 2019 года действует особый противопожарный режим. В этот период ограничивается посещение лесов гражданами. Запрещено разводить костры, сжигать мусор на территории населённых пунктов и организаций и так далее.

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