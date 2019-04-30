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В Танзании неизвестные раскопали могилы альбиносов — СМИ

Происшествия

«Мы все ещё ощущаем себя жертвами»

Мбея, Танзания, 30 апреля 2019, 10:08 — REGNUM  Альбиносы Танзании призывают президента страны Джона Магуфули вмешаться в участившиеся случаи осквернения могил альбиносов, передает ВВС Swahili.

По информации издания, на прошлой неделе неизвестные раскопали могилу альбиноса, захороненного в 2015 году. Они выкрали его останки и скрылись.

Генеральный секретарь партии альбиносов Танзании Мусса Кибимба сообщил об участившихся случаях осквернения могил альбиносов в городе Мбея. Там в конце апреля были раскопаны две могилы. Кибимба рассказал о страхе, распространившемся среди альбиносов.

«Жестокие и бесчеловечные убийства альбиносов совершались в стране в огромном количестве, и сегодня многие из выживших остались инвалидами. Мы все ещё ощущаем себя жертвами, мы беспокоимся о нашей безопасности», — добавил генеральный секретарь партии альбиносов.

Хотя правозащитники и отмечают уменьшение числа нападений на альбиносов, с 2016 года атакам все чаще подвергаются могилы альбиносов.

Танзания — страна с наибольшим числом альбиносов в Африке. Ранее в Танзании серьезно стоял вопрос ритуальных убийств альбиносов. Нетрадиционные целители использовали конечности и другие части тела альбиносов для проведения обрядов.

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