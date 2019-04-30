Корабли Вьетнама и Индонезии столкнулись вблизи острова Натуна — СМИ

Джакарта, , 09:59 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии сообщило, что вызвало представителей посольства Вьетнама в Джакарте, чтобы передать протест в отношении инцидента, произошедшего вблизи острова Натуна, сообщает Sindonews.

Известно, что провозглашенное судно по надзору за рыболовством во Вьетнаме столкнулось с индонезийским военным кораблем в исключительной экономической зоне Индонезии, вблизи острова Натуна, в то время, когда другое вьетнамское судно занималось незаконным рыболовным промыслом.

Кроме того, корабль береговой охраны Вьетнама попытался заблокировать индонезийское судно, врезавшись в него. В результате столкновения один из вьетнамских кораблей затонул. 12 членов экипажа были спасены.

«Действия вьетнамского судна поставили под угрозу жизни экипажей двух стран, что не соответствует международному праву и духу АСЕАН», — говорится в официальном заявлении МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр по делам водных ресурсов и рыболовства Индонезии Суси Пуджиастути заявила, что присутствие иностранных рыболовных судов привело к сокращению числа местных рыболовных хозяйств.

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