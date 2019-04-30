В Великобритании задержаны двое опубликовавших фото тела футболиста Салы

Троубридж, Великобритания, , 09:56 — REGNUM Двое граждан Великобритании задержаны за незаконное получение и распространение посмертной фотографии аргентинского футболиста Эмилиано Салы, пишет газета Kronen Zeitung 30 апреля.

Полиция Уилтшира задержана 48-летнюю женщину и 62-летнего мужчину, опубликовавших фото тела Салы в Twitter. После этого фотография оказалась на нескольких других сайтах. Администрация Twitter удалила скандальную публикацию.

Полиция выясняет, каким образом сделанная в морге фотография оказалась в распоряжении задержанных. Доказательств недобросовестного поведения сотрудников морга не найдено. Полиция просит остановить распространение изображения, чтобы не травмировать близких погибшего футболиста.

Как сообщало ИА REGNUM, 28-летний спортсмен погиб при падении самолета в воды Ла-Манша в январе этого года. Футболист направлялся в свой новый клуб «Кардифф Сити». Клуб заплатил за переход аргентинца рекордную для себя сумму — €20 млн.

Читайте также: Криминалисты опознали тело футболиста Эмилиано Салы