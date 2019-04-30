В Ярославле квартирные мошенники оставляли пенсионеров без жилья

Ярославль, , 09:43 — REGNUM В Ярославле завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины и женщины, которые обвиняются в мошенничестве с квартирами пенсионеров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

По версии следствия, в 2014—2016 годах обвиняемые входили в доверие к пенсионерам и обманным путем получали их деньги или права на принадлежащее им недвижимое имущество — квартиры, земельные участки и жилые дома.

«Одних потерпевших злоумышленница просила дать деньги в долг или оформить для нее кредит и передать ей денежные средства. Другим она рассказывала, что для ведения предпринимательской деятельности и иных целей ей необходима в долг большая сумма денег, предоставить которую один из ее знакомых может только под залог недвижимости», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Ярославской области.

Женщина уговаривала потерпевших предоставить ей свою квартиру для получения под залог денежных средств. Взамен она обещала вернуть квартиру или деньги, или же предоставить квартиру в новостройке. Потерпевшие подписывали договоры купли-продажи квартир и передавали их в собственность мошенников.

В деле 14 потерпевших, которым причинен ущерб на сумму более 15 миллионов рублей.

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