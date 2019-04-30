По факту ДТП с автобусом в Орловской области возбуждено уголовное дело

Орел, , 09:41 — REGNUM Уголовное дело по факт аварии с участием рейсового автобуса возбуждено следственным подразделением ОМВД России по Кромскому району Орловской области 30 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Авария, как сообщало ИА REGNUM, произошла 30 апреля около 00:40 на 423 км автодороги М-2 «Крым». Как уточнили в пресс-службе УМВД, водитель, управлявший автобусом Yutong, совершил столкновение с КамАЗом, который двигался в ту же сторону. Автобус перевернулся.

На момент аварии в автобусе, по официальным данным, находились 50 человек — двое водителей и 48 пассажиров, граждане Украины. Травмы получили 33 человека. Один водитель и две пассажирки. 1958 и 1978 годов рождения, госпитализированы. Остальным медики оказали помощь без госпитализации.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК Российской Федерации», — уточнили в пресс-службе УМВД по Орловской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Врачи прооперировали водителя, пострадавшего в ДТП в Орловской области