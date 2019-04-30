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В Калифорнии готовился теракт как месть за атаку в Крайстчерче — ФБР

Происшествия

По подозрению в подготовке массового убийства арестован бывший солдат армии США

Лос-Анджелес, США, 30 апреля 2019, 09:28 — REGNUM  Бывший солдат армии США готовил крупный теракт в качестве мести за убийство мусульман в новозеландском городе Крайстчерч. Об этом заявили следователи из Федерального бюро расследований (ФБР) США, передает канал n-tv 30.

Согласно сообщению следователей, 26-летний мужчина планировал взорвать мощную бомбу в Лонг-Бич (Калифорния) в минувшие выходные. Этому помешал арест, произведенный 26 апреля.

По словам следователей, арестованный признался, что принял ислам и хотел умереть как мученик за веру. Ранее он служил в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, теракты в Крайстчерче были совершены 15 марта. При нападении на две мечети были убиты 50 прихожан, в том числе дети.

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