Дело замглавы минздрава Якутии: «Медфуд» общался исключительно «в верхах»

Якутск, , 09:31 — REGNUM В момент выбора компании для обеспечения питанием пациентов нескольких больниц Якутии, замминистра ведомства Людмила Вербицкая, в кабинете которой недавно прошли обыски, исполняла обязанности руководителя минздрава, а значит в её полномочия входили в том числе госзакупки. Об этом заявил экс-главврач Центра экстренной медицинской помощи Якутска Борис Андреев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В интервью ИА SakhaLife бывший руководитель медучреждения сказал, что его уволили после отказа нарушить ФЗ-44 о контрактной системе в сфере закупок для государственных нужд, которое проявилось бы в оказании предпочтения занимающейся поставками питания в ланч-боксах компании «Медфуд».

По словам Бориса Андреева, перед увольнением у него с Людмилой Вербицкой состоялся разговор, разглашать суть которого нельзя, потому что это является тайной следствия. Однако он сообщил, что на тот момент, когда был объявлен аукцион по закупке организации для обеспечения питанием пациентов медучреждения, замминистра исполняла обязанности министра здравоохранения Якутии. Представитель «Медфуда» тогда находился с деловым визитом в Якутске и «общался исключительно в верхах», не сочтя нужным обсудить вопросы поставки питания с руководством Центра экстренной медпомощи.

Видеть «Медфуд» в качестве компании, осуществляющей на аутсорсинге поставку блюд для пациентов медцентра, главврач больницы не хотел потому, что был недоволен качеством предоставляемого ей питания. По словам Бориса Андреева, в рационе пациентов не хватало белковой пищи, которая должна быть в рационе пациентов, особенно тех, которые находятся в реанимации. Проблемы продолжались в течении нескольких лет, и в минздраве республики на сообщения о них никак не реагировали, рассказал также экс-главврач.

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"Нет мяса — заменяют на что-то. Нет рыбы — опять заменяют. Особенно не подходили эти замены для реанимационных больных, а у нас 48 коек в реанимациях. Таким больным необходима белковая пища, а с ней стало сложно у поставщиков. Сколько было написано докладных, писем в адрес «МедФуда» и претензий по качеству. Ноль эмоций со стороны «Медфуда». С министерства отвечали в таком духе: разбирайтесь самостоятельно, это ваши проблемы, найдите выход. Все эти десять лет, пока нас снабжал «Медфуд», Минздрав не вмешивался в вопросы лечебного питания. Никакого контроля со стороны профильного министерства не было. И даже когда начались массовые жалобы, Минздрав никак не реагировал», — отметил Борис Андреев.

Он также рассказал, что его уволили в период осуществления госзакупок по организации питания пациентов Центра экстренной медицины Якутска. В тот момент, когда решался этот вопрос, он отправил в Минздрав республики целую кипу документов — докладные, жалобы на работу «Медфуда», письма о наложенных штрафных санкциях вместе со своим сопроводительным письмом.

«В уведомлении я указал, что требуемые руководителем минздрава от меня действия, будут нарушением ФЗ-44, то есть нарушением федерального закона о контрактной системе в сфере закупок для государственных нужд. У меня сохранилось уведомление, на котором Людмила Вербицкая собственноручно расписалась в его получении», — рассказал также Борис Андреев.

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Через пять дней после этого, 11 декабря 2018 года, его попросили подписать документ об увольнении по обоюдному согласию, причины такого решения не назывались. Борис Андреев обратился в суд, по решению которого он был восстановлен в должности от 18 февраля 2019 года. Затем Минздрав обратился с апелляцией в суд и 17 апреля добился его повторного увольнения.

Экс-главврач также проинформировал, что конкурс по определению организации для поставки питания пациентам медцентра в декабре состоялся, и осуществлять эту деятельность для медучреждения будет уже не «МедФуд».

"РБ №2 и теперь лакомый кусок для «МедФуда». И я предполагаю, что компания будет бороться за него, пытаться его вернуть. Незадолго до смены организатора питания у нас, Якутской городской клинической больнице удалось избавиться от «Медфуда». Зато поставщик пришел в Национальный центр медицины. Сейчас якутский офис «Медфуда» находится в Медцентре, раньше был у нас. То есть, «Медфуд» из Якутии не ушёл. Это очень серьёзный бизнес, и он действует и в других регионах России», — также сказал Борис Андреев.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля в минздраве Якутии и нескольких медучреждениях республики прошли обыски. По информации МВД РФ, поводом для них стало уголовное дело, возбуждённое по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства). По версии следствия, сотрудник минздрава превысила свои полномочия, повлияв на результат определения поставщика услуг в госзакупках.

«Подозреваемая допустила умышленное нарушение положений Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При подготовке конкурсной документации для закупки в интересах республиканской больницы партии ланч-боксов, применяемых для организации питания пациентов, она, используя служебное положение, добилась внесения изменений, выгодных для одного из участников конкурса», — поясняла официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сама Людмила Вербицкая, комментируя обыски, заявила, что к госзакупкам никакого отношения не имеет, и контроль за их осуществлением не входит в её полномочия.