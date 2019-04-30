Вертолет упал в жилом районе на Гавайях, есть погибшие

Каилуа, США, , 09:00 — REGNUM Вертолет рухнул в жилом районе на Гавайских островах, передает немецкий канал n-tv 30 апреля.

Крушение произошло в городе Каилуа-Кона на острове Оаху, наиболее населенном острове Гавайского архипелага. Погибло трое человек, находившихся в воздушном судне. На земле никто не пострадал.

Причины крушения на данный момент неизвестны. Как сообщало ИА REGNUM 27 апреля, при падении военного вертолета на юге Марокко два человека погибли, один получил тяжелые ранения.

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