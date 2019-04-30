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Врачи прооперировали водителя, пострадавшего в ДТП в Орловской области

Происшествия

Пассажиры автобуса отделались преимущественно ушибами

Орел, 30 апреля 2019, 09:13 — REGNUM  Врачи ампутировали ногу водителю автобуса, столкнувшегося с грузовиком в Орловской области, 30 апреля сообщает ТАСС.

«Водитель был прооперирован. Он остается в больнице, в хирургическом отделении. Состояние у него тяжелое. Много крови потерял. У него ампутация ноги», — рассказали в больнице.

На данный момент в больнице остаются 12 человек из 26 пассажиров автобуса, обратившихся за медицинской помощью. У них в основном травмы средней тяжести.

«Трое пострадавших находятся в стационаре районной больницы. Остальных пострадавших осмотрели медики, их отпустили — у них, преимущественно, ушибы», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла на 423 км автодороги М-2 «Крым». После столкновения автобус оказался в кювете. В нём ехали граждане Украины.

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Дорожно-транспортные происшествия
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