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Вспышка грибковой инфекции Candida auris унесла 8 жизней в Великобритании

Происшествия

Этот грибок устойчив к медикаментам и очень опасен

Лондон, 30 апреля 2019, 08:41 — REGNUM  В последние дни в результате заражения грибком Candida auris в Великобритании скончались 8 человек, пишет газета Kronen Zeitung со ссылкой на заявление министерства здравоохранения страны от 29 апреля. Смертельно опасная инфекция выявлена в 25 больницах Великобритании.

Инфекция передается от пациента к пациенту и через загрязненные поверхности. Грибок Candida auris можно обнаружить в ухе или моче инфицированного. Наибольшую опасность он представляет для пациентов с ослабленной иммунной системой. В виду высокой летальности инфекции министерство здравоохранения Великобритании призвало «принять меры сейчас, чтобы лучше понять, локализовать и остановить распространение этого устойчивого к медикаментам грибка».

Candida auris впервые был обнаружен в ухе пожилой женщины в Японии в 2009 году. С 2013 года в Европе было выявлено более 600 случаев заболевания. Методы диагностики были усовершенствованы в 2016—2017 годах, однако эффективное лекарство против Candida auris до сих пор не найдено.

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