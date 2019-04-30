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Число погибших от наводнений в Мозамбике выросло до 38

Происшествия

ООН выделила $13 млн на помощь Мозамбику и Коморским островам, пострадавшим от удара стихии

Пемба, Мозамбик, 30 апреля 2019, 08:44 — REGNUM  В результате удара урагана «Кеннет» по северному побережью Мозамбика в городе Пемба начались разрушительные наводнения, 38 человек погибли. Поисково-спасательная операция продолжается, передает информационное агентство Reuters.

Спасательную операцию организовали представители Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (ОСНА). ООН выделила 13 миллионов долларов США на преодоление разрушений, нанесенных ураганом «Кеннет» в Мозамбике и на Коморских островах.

Ураган «Кеннет» стал вторым стихийным бедствием в Мозамбике менее, чем за шесть недель. В марте циклон «Идай» унес жизни тысяч человек и вызвал сильнейшие разрушения.

Читайте ранее в этом сюжете: ООН о ситуации в Мозамбике: «Хуже, чем ожидалось»

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Наводнения
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