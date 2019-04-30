Число погибших от наводнений в Мозамбике выросло до 38

Пемба, Мозамбик, , 08:44 — REGNUM В результате удара урагана «Кеннет» по северному побережью Мозамбика в городе Пемба начались разрушительные наводнения, 38 человек погибли. Поисково-спасательная операция продолжается, передает информационное агентство Reuters.

Спасательную операцию организовали представители Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (ОСНА). ООН выделила 13 миллионов долларов США на преодоление разрушений, нанесенных ураганом «Кеннет» в Мозамбике и на Коморских островах.

Ураган «Кеннет» стал вторым стихийным бедствием в Мозамбике менее, чем за шесть недель. В марте циклон «Идай» унес жизни тысяч человек и вызвал сильнейшие разрушения.

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