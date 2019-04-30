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Опасная находка в Оренбурге: обнаружены гранаты времён Первой мировой войны

Происшествия

Житель частного дома наткнулся на боеприпасы во время проведения земляных работ на своём подворье

Опасная находка в Оренбурге: обнаружены гранаты времён Первой мировой войны
Иллюстрация: Пресс-служба Управления Росгвардии по Оренбургской области
Пять боевых гранат обнаружено в жилом секторе Оренбурга

Оренбург, 30 апреля 2019, 08:28 — REGNUM  В Оренбурге в жилом секторе обнаружено пять гранат времён Первой мировой войны. Пролежавшие более 100 лет в земле боеприпасы представляли собой опасность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления Росгвардии по Оренбургской области.

По данным ведомства, гранаты нашёл местный житель во время проведения земляных работ во дворе своего дома. На место выезжала группа инженерно-технического обеспечения ОМОН Управления Росгвардии по Оренбуржью и сотрудники полиции. Сапёры провели визуальный и специальный осмотр боеприпасов и идентифицировали ручные осколочные гранаты Ф-1, N-15 и N-16 образца 1915 года. Корпуса гранат были покрыты ржавчиной, маркировка отсутствовала, запалы частично разрушены. Опасные боеприпасы вывезли за пределы города и уничтожили.

Добавим, в 2018 году специалистами инженерно-технического отделения ОМОН утилизировано 15 опасных боеприпасов, которые были обнаружены населением. Среди уничтоженных опасных находок снаряды времен Великой Отечественной войны, гранаты и авиационная бомба.

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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
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