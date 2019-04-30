Уагадугу, Буркина-Фасо, , 08:25 — REGNUM

Боевики открыли огонь по христианской церкви, расположенной на севере Буркина-Фасо. В результате атаки погибли шесть человек, передает ВВС Africa со ссылкой на заявления местных властей.

По имеющейся информации, атакующие прибыли в церковь города Силгаджи на семи мотоциклах в конце воскресной службы 28 апреля в 12 часов дня. Они убили пастора, двоих его сыновей и троих прихожан. Точное число атаковавших остается неизвестным.

Это первая атака на церковь в Буркина-Фасо с момента вспышки джихадистского насилия в Восточной Африке в 2016 году.

Боевики, устроившие кровавую акцию, связаны с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщают власти.