* ИГ — запрещённая в России организация

Анкара, Турция, , 08:09 — REGNUM

Полиция Турции арестовала 22 предполагаемых боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 28 апреля сообщило турецкое агентство Andalou.

Турецкая полиция Voice of America

Подозреваемые были арестованы в Анкаре. Из них 17 человек — уроженцы Ирака, остальные пятеро — из Сирии. Они незаконно проникли на территорию Турции.

23 апреля в турецкой провинции Текирдаг был арестован 26-летний гражданин Сирии. Его подозревают в планировании покушения на участников мероприятий в Чанаккале, посвященных Второй мировой войне, которые проходили 24−25 апреля.