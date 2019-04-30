ЛНР: ВСУ за сутки нарушили перемирие три раза

Луганск, , 07:46 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики обстреляли позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Калиновка, Калиново и Фрунзе. Об этом сообщили 30 апреля в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Посёлки обстреляли из гранатомётов АГС и крупнокалиберного стрелкового оружия, выпустив более 85 единиц боеприпасов.

В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений и повреждений гражданской инфраструктуры нет.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ЛНР более 20 единиц боеприпасов, в частности, 11 мин калибра 120 мм.

Отметим, использование артиллерии калибра более 100 мм в зоне боевых действий в Донбассе запрещено Минскими соглашениями.