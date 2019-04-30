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В Туве растёт число пострадавших от укусов клещей

Происшествия

За медпомощью за неделю обратились 109 человек

В Туве растёт число пострадавших от укусов клещей
Клещ

Кызыл, 30 апреля 2019, 07:37 — REGNUM  В Туве количество обратившихся по поводу присасывания клещей возросло на 60,3% (по сравнению с предыдущей неделей). Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

По состоянию на 29 апреля за медицинской помощью по поводу укусов клещей за неделю обратились 109 человек, из них 62 ребёнка.

Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в республике пока не зарегистрировано. Зарегистрирован один случай клещевого боррелиоза (болезнь Лайма).

По данным республиканского правительства, против клещевого энцефалита в регионе привито 11 905 человек. Это 52,3% от годового плана.

По словам главы Тувы Шолбана Кара-оола, республиканский минздрав обязан активнее проводить прививочную кампанию. Он поручил взять этот вопрос на особый контроль.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора, в России количество пострадавших от укусов клещей по состоянию на конец апреля не превышает среднемноголетних значений. С начала клещевого сезона зафиксированы единичные случаи заражения клещевым боррелиозом.

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Клещевой сезон
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