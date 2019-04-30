После ДТП в Орловской области в больнице остаются 12 граждан Украины

Орел, , 07:12 — REGNUM Число пострадавших в дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса и грузовика в Орловской области, обратившихся за медицинской помощью, увеличилось до 26 человек, сообщили 30 апреля в Кромской центральной районной больнице.

Ранее сообщалось об 11 пострадавших.

«Всего обратились 26 человек, но сейчас их меньше осталось, человек 12 в больнице», — сообщили ТАСС в медицинском учреждении.

Отмечается, что один мужчина находится в тяжелом состоянии, у большинства пострадавших травмы средней степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло на 423 км автодороги М-2 «Крым». Грузовик «КамАЗ» столкнулся с автобусом, после чего он опрокинулся в кювет. В момент столкновения в автобусе находились 54 пассажира, все они являются гражданами Украины.

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