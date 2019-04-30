Последствия ураганного ветра устраняют в Омске

Омск, , 07:08 — REGNUM По Омску 29 апреля прошёлся порывистый ветер. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, 30 апреля специальные службы города устраняют последствия непогоды.

Впрочем, вчерашние происшествия власти охарактеризовали как «незначительные».

Всего за сутки в единую дежурно-диспетчерскую службу горадминистрации поступило 188 обращений омичей. Большинство было связано с последствиями непогоды: падением деревьев, повреждением опор линий электропередач, обрывами электропроводов, упавшими заборами. Также поступали жалобы на сорвавшуюся с крыш кровлю.

По данным мэрии, пострадавших нет. Поступившие от жителей обращения переданы в соответствующие службы.

Напомним, ранее спасатели предупредили омичей об усилении ветра 28−29 апреля. Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозировало непогоду.