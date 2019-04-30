Вторник, 30 Апреля 2019 года
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Последствия ураганного ветра устраняют в Омске

Происшествия

Упавшие деревья и заборы, сорванная с крыши кровля, повреждения опор ЛЭП

Омск, 30 апреля 2019, 07:08 — REGNUM  По Омску 29 апреля прошёлся порывистый ветер. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, 30 апреля специальные службы города устраняют последствия непогоды.

Впрочем, вчерашние происшествия власти охарактеризовали как «незначительные».

Всего за сутки в единую дежурно-диспетчерскую службу горадминистрации поступило 188 обращений омичей. Большинство было связано с последствиями непогоды: падением деревьев, повреждением опор линий электропередач, обрывами электропроводов, упавшими заборами. Также поступали жалобы на сорвавшуюся с крыш кровлю.

По данным мэрии, пострадавших нет. Поступившие от жителей обращения переданы в соответствующие службы.

Напомним, ранее спасатели предупредили омичей об усилении ветра 28−29 апреля. Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозировало непогоду.

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