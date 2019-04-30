Подозреваемых в жестоком убийстве курганской студентки взяли под стражу

Курган, , 06:26 — REGNUM В Курганской области заключены под стражу молодые люди, которых подозревают в убийстве 17-летней студентки из Кургана. Продолжается расследование жестоко преступления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Напомним, девушка пропала 23 апреля 2019 года, сев в автомобиль к обвиняемым, пообещавшим отвезти ее в Катайск. До места назначения она не приехала. Родители студентки забили тревогу, обратились в полицию. Вскоре девушка была найдена в пригороде Кургана, в лесном массиве в районе 281 километра трассы Р-254 «Иртыш». Там же был обнаружен автомобиль, на котором она уехала. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»).

Розыск, камеры видеонаблюдения и сведения о собственнике машины вывели на двух подозреваемых 20 и 22 лет.

«В настоящее время задержанным предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений, в том числе умышленного убийства. По ходатайству следователя в отношении них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба Су СКР по Курганской области.