В Тюменской области мужчина устроил стрельбу у торгового центра

Заводоуковск, Тюменская область, , 07:24 — REGNUM В социальных сетях Тюменской области вечером 29 апреля 2019 года появилось видео оцепленного торгового центра «Шулаверы» в городе Заводоуковске. Полицейские задержали мужчину с предметом, похожим на стрелковое оружие. Пострадавших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

По информации тюменских СМИ, пьяный мужчина устроил стрельбу в воздух у торгового центра из ружья «Сайга». В полицейской пресс-службе информируют лишь о том, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения хулиган 1977 года рождения страдает психическим расстройством и состоит на соответствующем учёте. Он задержан, оружие изъято и отправлено на экспертизу.

.Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этот же день, 29 апреля пьяный мужчина расстрелял из пневматического пистолета маршрутное такси в Тюмени. Задержанный 32-летний тюменец пояснил, что таким образом решил проверить мощность недавно приобретённого оружия. Против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

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