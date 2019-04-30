Вторник, 30 Апреля 2019 года
08:05:44 МСК

В Тюменской области мужчина устроил стрельбу у торгового центра

Происшествия

Пострадавших нет

Заводоуковск, Тюменская область, 30 апреля 2019, 07:24 — REGNUM  В социальных сетях Тюменской области вечером 29 апреля 2019 года появилось видео оцепленного торгового центра «Шулаверы» в городе Заводоуковске. Полицейские задержали мужчину с предметом, похожим на стрелковое оружие. Пострадавших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

По информации тюменских СМИ, пьяный мужчина устроил стрельбу в воздух у торгового центра из ружья «Сайга». В полицейской пресс-службе информируют лишь о том, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения хулиган 1977 года рождения страдает психическим расстройством и состоит на соответствующем учёте. Он задержан, оружие изъято и отправлено на экспертизу.

.Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этот же день, 29 апреля пьяный мужчина расстрелял из пневматического пистолета маршрутное такси в Тюмени. Задержанный 32-летний тюменец пояснил, что таким образом решил проверить мощность недавно приобретённого оружия. Против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

Читайте ранее в этом сюжете: «Проверял мощность оружия»: в Тюмени расстреляно маршрутное такси

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хулиганство в России и борьба с ним
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить