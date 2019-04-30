В Непале десять человек погибли от неизвестной болезни

Катманду, , 05:30 — REGNUM Более 200 человек в Непале заразились неизвестной болезнью, из них от этой болезни умерли десять человек в районе Хумла, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителей местных властей.

Сообщается, что вспышка неизвестной болезни возникла в нескольких деревнях района Хумла неделю назад. В результате болезни погибли десять человек, погибшие были преимущественно пожилыми людьми или детьми. Местные власти обещают взять распространение болезни под контроль в ближайшее время.

Отмечается, что вспышка этой неизвестной болезни происходит почти ежегодно. В настоящее время врачи Непала оказывают помощь больным и пытаются выяснить, что это за болезнь.