Мигрант погиб на крыше грузового поезда, ехавшего в США

Мехико, , 05:08 — REGNUM Мигрант из Сальвадора пытался перебраться на крыше грузового поезда из Мексики с США, однако скончался, предположительно, от сердечного приступа, сообщает мексиканский портал Excelsior.

Сообщается, что 23-летний мужчина с другими мигрантами провел несколько часов на крыше поезда, ехавшего из Мексики в США, без воды и еды. В пути мужчине стало плохо и его попутчики сообщили властям о состоянии его здоровья. Представители службы гражданской обороны попытались спасти мигранта, однако он скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля министерство безопасности мексиканского штата Веракрус отчиталось об освобождении 60 мигрантов из рук преступников. Отмечается, что мигрантов незаконно перевозили на автомобилях граждане Мексики. В результате операции правоохранителям удалось освободить мигрантов, среди которых было 22 ребенка.

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