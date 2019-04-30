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На Украине произошел пожар на Ровенской АЭС

Происшествия

Радиационный фон в районе АЭС находится в пределах нормы

На Украине произошел пожар на Ровенской АЭС
Дьяков Владимир Леонидович
Ровенская АЭС

Ровно, Украина, 30 апреля 2019, 05:06 — REGNUM  На Ровенской атомной электростанции на Украине произошел пожар, который привел к аварийному отключению третьего энергоблока станции, заявил глава управления информации и связей с общественностью Ровенской АЭС Пётр Кратик.

По его словам, возгорание произошло в 21:04 по московскому времени из-за неисправности в трансформаторе связи 7АТ. Возгорание было ликвидировано к 22:00, однако из-за пожара аварийно отключился третий энергоблок атомной станции. По словам Кратика, радиационный фон в районе АЭС находится в пределах нормы. В настоящее время устанавливаются причины пожара на электростанции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов заявил, что на украинских предприятиях возникают опасные ситуации, угрожающие экологической катастрофой. По его словам, такие ситуации могут возникнуть на Запорожской АЭС.

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