На Украине произошел пожар на Ровенской АЭС

Ровно, Украина, , 05:06 — REGNUM На Ровенской атомной электростанции на Украине произошел пожар, который привел к аварийному отключению третьего энергоблока станции, заявил глава управления информации и связей с общественностью Ровенской АЭС Пётр Кратик.

По его словам, возгорание произошло в 21:04 по московскому времени из-за неисправности в трансформаторе связи 7АТ. Возгорание было ликвидировано к 22:00, однако из-за пожара аварийно отключился третий энергоблок атомной станции. По словам Кратика, радиационный фон в районе АЭС находится в пределах нормы. В настоящее время устанавливаются причины пожара на электростанции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов заявил, что на украинских предприятиях возникают опасные ситуации, угрожающие экологической катастрофой. По его словам, такие ситуации могут возникнуть на Запорожской АЭС.

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