В ДТП с участием автобуса под Орлом пострадали 11 человек

Орел, , 04:35 — REGNUM В результате столкновения грузовика с рейсовым автобусом на трассе в Орловской области пострадали 11 человек, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Сообщается, что грузовик «КамАЗ» столкнулся с рейсовым автобусом Yutong на 423 километре автотрассы М-2 «Крым». В результате столкновения автобус, в котором находились 54 пассажира, опрокинулся в кювет. Пострадали 11 человек, один из пострадавших получил тяжелые травмы, остальные — травмы средней степени тяжести. Ведется выяснение причин и обстоятельств ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля два легковых автомобиля столкнулись с пассажирским автобусом в Сочи. ДТП произошло на трассе Адлер — Красная поляна. В результате столкновения погиб водитель одного из легковых автомобилей, еще три человека получили травмы. Пассажиры автобуса за медицинской помощью не обращались.

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