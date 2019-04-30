На юго-западе КНР выявлено 30 тонн контрабандных куриных ножек из Вьетнама

Куньмин, Китай, , 04:17 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая конфисковала 32 тонны замороженных куриных ножек, которые контрабандой ввозились в Китай из Вьетнама, сообщает 29 апреля агентство Синьхуа.

В бюро общественной безопасности уезда Магуань сообщили, что замороженное мясо из Вьетнама было найдено в двух неохраняемых хранилищах близ дороги в одной из местных деревень 26 апреля. В полиции сообщили, что контрабандная партия была уничтожена, по делу было начато расследование.

Отметим, что куриные ножки часто используются для приготовления блюд в Китае, в связи с чем на внутреннем рынке присутствует огромный спрос на данный вид продукции, который порождает предложение, в том числе в виде контрабанды. В январе 2019 года полиция в том же уезде изъяла более 30 тонн замороженной курицы, контрабандой доставленной из Вьетнама.

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