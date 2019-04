Из 35 пострадавших при взрыве на фабрике в КНР 10 выписаны из госпиталя

Хух-Хото, Китай, , 04:10 — REGNUM Десять человек, получивших ранения в результате взрыва на химической фабрике во Внутренней Монголии на севере Китая, были выписаны из госпиталя, сообщает 29 апреля агентство Синьхуа.

Четыре человека погибли и еще 35 получили ранения в результате взрыва в одном из цехов предприятия Dongxing Chemical Co. Ltd., являющегося дочерним предприятием Inner Mongolia Yidong Group Corp. Ltd 24 апреля в 2:55 по местному времени.

Другие 25 человек, которые получили ранения в результате инцидента по-прежнему остаются в госпитале в стабильном состоянии. Рабочая группа также выяснила, что качество воздуха, воды и почвы на месте инцидента находится в пределах нормы. Все эвакуированные вернулись в свои жилища. Причина взрыва все еще выясняется.

