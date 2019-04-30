Группа диких азиатских слонов затоптала двоих фермеров на юго-западе Китая

Куньмин, Китай, , 03:53 — REGNUM Два человека погибли в результате атаки диких слонов в китайской провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 29 апреля агентство Синьхуа.

Группа диких азиатских слонов напала на 46-летнего бананового фермера по фамилии Цай около 2:00 по местному времени 29 апреля в уезде Мэнхай Сишуанбаньна-Дайского автономного округа провинции.

В то же самый день 46-летний фермер из уезда Мэна был найден мертвым на каучуковой плантации с ранениями, характерными для атаки слонов на всем его теле — он бы растоптан насмерть. Расследование этих двух трагических эпизодов продолжается.

Местные власти призвали жителей оставаться начеку. Азиатские слоны в Китае находятся под государственной защиты класса А, а потому их убийство строго запрещено. Всего их осталось в Китае не более 300 особей, которые преимущественно проживают в провинции Юньнань.

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Как сообщало ИА REGNUM, дикий азиатский слон убил 37-летнего жителя уезда Цзяоцзя Сишуанбаньна-Дайского автономного округа провинции Юньнань за пару дней до нынешнего инцидента. Примечательно что ранее инциденты с нападением слонов практически полностью прекратились, поскольку власти организовали специальные «буфеты» для слонов, которым нечего есть.

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