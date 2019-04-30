«Потери серьёзные»: глава красноярского минпрома побывал на горевшем заводе

Красноярск, , 03:25 — REGNUM Министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев 29 апреля посетил производственные мощности завода холодильников «Бирюса», серьёзно пострадавшего от пожара. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минпроме, министр и гендиректор предприятия Михаил Петров осмотрели цеха основного производства и горевший складской цех. Афанасьев констатировал: потери серьёзные.

Между тем, по словам Петрова, предприятие продолжает работать по графику. Он заверил, что цеха, где размещены дорогостоящие производственные линии и сконцентрирован основной производственный процесс, не пострадали. На заводе изменена схема складирования готовой продукции. Её можно размещать на трёх имеющихся площадках в черте города.

«Безусловно, потери для предприятия серьёзные, это около восьми процентов от годового объёма производства. Но предприятие продолжает работу и дальнейшее выполнение производственной программы», — прокомментировал Евгений Афанасьев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 26 апреля жителей Красноярска напугал столб чёрного дыма от пожара, видный из разных точек города. Начала поступать информация о том, что горит стратегически важный объект — завод «Красмаш».

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Однако позже выяснилось, что производственным цехам «Красмаша» пожар не угрожает. Загорание кровли произошло в цехе по сборке холодильных установок, расположенном на территории «Красмаша».

В качестве основной версии ЧП в Красноярске называют нарушение правил эксплуатации электрооборудования. В настоящее время оценивается ущерб от пожара.

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