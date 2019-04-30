Власти Мексики освободили 60 мигрантов из рук преступников

Мехико, , 03:15 — REGNUM Власти Мексики освободили 60 мигрантов из стран Центральной Америки, которые были похищены преступниками в штате Веракрус, сообщает пресс-служба министерства безопасности штата.

Отмечается, что среди спасенных мигрантов было 22 ребенка. Их незаконно перевозили на машинах граждане Мексики, которых задержали правоохранители. В результате операции правоохранителям удалось освободить из рук преступников 60 мигрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля на юге Мексики в штате Веракрус были похищены 14 мигрантов из Гондураса. Преступники похитили мигрантов с целью получения выкупа от родственников похищенных.

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