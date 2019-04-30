Массовая драка в московском кафе переросла в перестрелку

Москва, , 02:36 — REGNUM В московском заведении «Черный какаду» на Зеленом проспекте произошла массовая драка с перестрелкой, передает «Пятый канал».

Сообщается, что в заведении произошла ссора между посетителями и сотрудниками. По предварительным данным, одна из компаний посетителей вела себя шумно и отказалась оплачивать счет.

За официанта заступился посетитель из другой компании и сделал замечание. После этого началась драка, в ходе которой один из посетителей заведения достал пистолет и выстрелил в мужчину.

Мужчина получил ранение и был госпитализирован. Сейчас происшествием занимается полиция, правоохранители выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.

Телеканал отмечает, что подобное в заведении происходит не в первый раз. Так, в январе 2019 года в «Черном какаду» произошла драка, которая переросла в поножовщину, в результате которой погиб один человек.