Санкт-Петербург, , 01:29 — REGNUM

В Центральном районе Санкт-Петербурга водитель легкового автомобиля наехал на девятилетнюю девочку, сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в ГИБДД Северной столицы.

Сообщается, что инцидент произошел на перекрестке улицы Белинского и Литейного проспекта. Водитель легкового автомобиля при повороте отвлекся и наехал на девятилетнюю девочку на регулируемом пешеходном переходе, которая переходила улицу вместе с родителями на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП девочка получила тяжелые травмы и была помещена в больницу. Проводится проверка причин и обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля в Орске Оренбургской области микроавтобус сбил 12-летнего ребенка. Сообщалось, что мальчик на автомобильной парковке присел завязать шнурки, водитель автобуса не заметил ребенка и наехал на него. В результате полученных травм мальчик скончался.