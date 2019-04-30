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В дорожной аварии с участием автобуса в Сочи погиб человек

Происшествия

Еще трое получили травмы

Сочи, Краснодарский край, 30 апреля 2019, 01:05 — REGNUM  Два легковых автомобиля столкнулись с пассажирским автобусом в Сочи, в результате чего погиб один человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Сообщается, что ДТП произошло на трассе Адлер — Красная поляна. По предварительным данным, один из легковых автомобилей превысил скорость и выехал на встречную полосу, где врезался в рейсовый автобус. Автобус не остановился и продолжил движение, в результате чего столкнулся с еще одним легковым автомобилем.

В результате ДТП погиб водитель одной из «легковушек». Также пострадали три человека, находившихся в салонах легковых автомобилей. Пассажиры автобуса за медицинской помощью не обращались.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля на железнодорожном переезде в Калужской области тепловоз врезался в пожарный автомобиль, спешивший на вызов. В результате ДТП пострадали три человека, у них медики зафиксировали небольшие травмы.

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Дорожно-транспортные происшествия
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