В дорожной аварии с участием автобуса в Сочи погиб человек

Сочи, Краснодарский край, , 01:05 — REGNUM Два легковых автомобиля столкнулись с пассажирским автобусом в Сочи, в результате чего погиб один человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Сообщается, что ДТП произошло на трассе Адлер — Красная поляна. По предварительным данным, один из легковых автомобилей превысил скорость и выехал на встречную полосу, где врезался в рейсовый автобус. Автобус не остановился и продолжил движение, в результате чего столкнулся с еще одним легковым автомобилем.

В результате ДТП погиб водитель одной из «легковушек». Также пострадали три человека, находившихся в салонах легковых автомобилей. Пассажиры автобуса за медицинской помощью не обращались.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля на железнодорожном переезде в Калужской области тепловоз врезался в пожарный автомобиль, спешивший на вызов. В результате ДТП пострадали три человека, у них медики зафиксировали небольшие травмы.