В США задержан бывший военный, готовивший теракт

Вашингтон, , 23:58 — REGNUM В американском штате Калифорния задержан мужчина, собиравшийся осуществить террористический акт, сообщает 29 апреля издание Los Angeles Times.

Издание утверждает, что задержанный раньше был военнослужащим ВС США.

Уточняется, что мужчина был уличен в подготовке теракта, когда пытался найти единомышленников.

По информации правоохранителей, террористические атаки задержанный хотел осуществить в нескольких местах в южных районах штата Калифорния.

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