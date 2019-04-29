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В США задержан бывший военный, готовивший теракт

Происшествия

ФБР утверждает, что террористическая атака должна была состояться в Калифорнии

Вашингтон, 29 апреля 2019, 23:58 — REGNUM  В американском штате Калифорния задержан мужчина, собиравшийся осуществить террористический акт, сообщает 29 апреля издание Los Angeles Times.

Издание утверждает, что задержанный раньше был военнослужащим ВС США.

Уточняется, что мужчина был уличен в подготовке теракта, когда пытался найти единомышленников.

По информации правоохранителей, террористические атаки задержанный хотел осуществить в нескольких местах в южных районах штата Калифорния.

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