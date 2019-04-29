Самолёт Мурманск — Москва задержался на пять часов из-за пьяного пассажира

Мурманск, , 22:22 — REGNUM Вылет авиарейса Мурманск — Москва оказался задержан на пять часов из-за нетрезвого пассажира, заявившего, что на борту якобы может находиться опасный предмет. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба МВД России.

По информации ведомства, место происшествия было оцеплено. Самолёт обследовали сотрудники транспортной полиции и Росгвардии. Также был проведён повторный досмотр всех пассажиров рейса, ручной клади и багажа с участием кинологов с собаками. Никаких опасных предметов обнаружено не было.

После этого пассажир, 29-летний житель Московской области, был задержан. Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель был привлечён к административной ответственности.