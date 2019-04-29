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Выброс серной кислоты произошёл на заводе в США

Происшествия

Пожар возник на предприятии American Zinc Products в Северной Каролине

Мурсборо, США, 29 апреля 2019, 21:45 — REGNUM  Выброс паров серной кислоты произошёл в результате пожара на заводе по переработке металлов в американском штате Северная Каролина, передаёт 29 апреля Associated Press.

По информации агентства, ЧП произошло на предприятии American Zinc Products, расположенном в городе Мурсборо.

Сообщается, что на данный момент возгорание ликвидировано, однако местные власти объявили эвакуацию в радиусе 800 метров в связи с тем, что датчиками было зафиксировано отравление воздуха.

На месте продолжают работать сотрудники пожарной службы, которые проливают место возгорания с расстояния. Причина ЧП пока не установлена. Сообщений о возможных пострадавших не поступало.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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